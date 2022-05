Non solo Juve: spunta un nuovo club per de Jong (Di sabato 7 maggio 2022) Frenkie de Jong può lasciare il Barcellona, nonostante un contratto in scadenza nel 2026: sul centrocampista olandese ci sono da tempo... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) Frenkie depuò lasciare il Barcellona, nonostante un contratto in scadenza nel 2026: sul centrocampista olandese ci sono da tempo...

Advertising

_Nico_Piro_ : Dopo mesi in cui hanno provato a venderci la guerra come sola soluzione, i piazzisti del Pensiero Unico Bellicista… - ladyonorato : Non solo non sottopone al Parlamento la posizione da tenere in politica estera (sulla guerra!) ma nemmeno ha tempo… - borghi_claudio : Questo sito è di importanza artistica e archeologica enorme. Non solo per la Sardegna ma implica una novità nella s… - Coffee_Sant : Comunque il modo in cui SISSI riesce a diversificare solo con la voce è incredibile, non ha bisogno di suonare 30 s… - mi85ko : “Ho detto: ‘Non posso farcela da solo.’ Hai detto: ‘È tutto tuo. È tutto tuo quando sorridi.’” -