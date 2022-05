Non solo Belotti, suggestione per l’attacco della Fiorentina: arriva dalla Premier League (Di sabato 7 maggio 2022) La Fiorentina è concentrata sul finale di campionato, con la squadra di Vincenzo Italiano all’inseguimento di un posto in Europa League. La società intanto è a lavoro per il futuro, concentrandosi in particolare sul reparto d’attacco. Piatek molto probabilmente non sarà riscattato dall’Herta Berlino, in modo da risparmiare 15 milioni di euro. Da valutare invece Cabral, che fin qui non ha ancora convinto pienamente come sostituto di Vlahovic. L’intenzione di viola sarebbe quella di puntare su un centravanti di livello internazionale e proprio in questo senso dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino emergono due suggestioni a parametro zero. FOTO: Getty – Cavani Manchester United La prima porta ad Andrea Belotti. Il Gallo si libererà a parametro zero dal Torino tra poco più di un mese e l’interesse dei viola è già stato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) Laè concentrata sul finale di campionato, con la squadra di Vincenzo Italiano all’inseguimento di un posto in Europa. La società intanto è a lavoro per il futuro, concentrandosi in particolare sul reparto d’attacco. Piatek molto probabilmente non sarà riscattato dall’Herta Berlino, in modo da risparmiare 15 milioni di euro. Da valutare invece Cabral, che fin qui non ha ancora convinto pienamente come sostituto di Vlahovic. L’intenzione di viola sarebbe quella di puntare su un centravanti di livello internazionale e proprio in questo senso dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino emergono due suggestioni a parametro zero. FOTO: Getty – Cavani Manchester United La prima porta ad Andrea. Il Gallo si libererà a parametro zero dal Torino tra poco più di un mese e l’interesse dei viola è già stato ...

