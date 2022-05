New Jersey, gli Usa muovono il sottomarino nucleare: "Guerra mondiale", un terribile sospetto (Di sabato 7 maggio 2022) Si chiama New Jersey ed è il sottomarino nucleare più grande della classe Virginia dell'intera flotta americana. Il sommergibile, riporta La Repubblica, è stato appena immerso e rimorchiato da barche al bacino sottomarino del cantiere per completare l'installazione delle attrezzature, le prove e la certificazione dell'equipaggio. Alla luce della Guerra in Ucraina e nell'ipotesi di un conflitto mondiale, il New Jersey è un'arma potentissima. Il sottomarino ha infatti un sistema d'attacco altamente innovativo. Lungo 115 metri e con un diametro fino a 10 metri, il suo sistema di propulsione nucleare è in grado di generare 210 MW (circa 280.000 cavalli) in un unico reattore sviluppato da General Electric. Una caratteristica che dà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Si chiama Newed è ilpiù grande della classe Virginia dell'intera flotta americana. Il sommergibile, riporta La Repubblica, è stato appena immerso e rimorchiato da barche al bacinodel cantiere per completare l'installazione delle attrezzature, le prove e la certificazione dell'equipaggio. Alla luce dellain Ucraina e nell'ipotesi di un conflitto, il Newè un'arma potentissima. Ilha infatti un sistema d'attacco altamente innovativo. Lungo 115 metri e con un diametro fino a 10 metri, il suo sistema di propulsioneè in grado di generare 210 MW (circa 280.000 cavalli) in un unico reattore sviluppato da General Electric. Una caratteristica che dà ...

