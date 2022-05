Nei bar di Bergamo un cocktail in ricordo del barista Gualtiero Ventura (Di sabato 7 maggio 2022) Bergamo. La scomparsa di Gualtiero Ventura, storico barista bergamasco, ha lasciato un grande vuoto nelle tante, tantissime persone che lo hanno conosciuto e stimato. Aveva grandi doti umane: con il suo sorriso e la sua cordialità riusciva a farsi voler bene da tutti, lasciando una traccia indelebile nei cuori di amici e parenti. Per ricordarlo, la barista e amica Alice Locatelli, ha ideato un cocktail che molti locali di Bergamo e provincia stanno inserendo nella propria lista. “Il nome, Gualty, si riferisce al modo in cui molti amici e clienti chiamavano Gualtiero. L’obiettivo è tenere viva la sua memoria facendo in modo che i clienti possano ordinarlo nei bar e nei locali: molti hanno cominciato a proporlo alla clientela ottenendo ottimi riscontri. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022). La scomparsa di, storicobergamasco, ha lasciato un grande vuoto nelle tante, tantissime persone che lo hanno conosciuto e stimato. Aveva grandi doti umane: con il suo sorriso e la sua cordialità riusciva a farsi voler bene da tutti, lasciando una traccia indelebile nei cuori di amici e parenti. Per ricordarlo, lae amica Alice Locatelli, ha ideato unche molti locali die provincia stanno inserendo nella propria lista. “Il nome, Gualty, si riferisce al modo in cui molti amici e clienti chiamavano. L’obiettivo è tenere viva la sua memoria facendo in modo che i clienti possano ordinarlo nei bar e nei locali: molti hanno cominciato a proporlo alla clientela ottenendo ottimi riscontri. ...

