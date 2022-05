‘Ndrangheta in Emilia Romagna, la Cassazione conferma 73 condanne. Definitiva la pena pure per il papà di Iaquinta (Di sabato 7 maggio 2022) È una sentenza storica quella pronunciata il 7 maggio dalla seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione. Una sentenza che mette la parola fine al maxi processo AEmilia, aperto con gli arresti del 2015 contro la ‘Ndrangheta autonoma di origine calabrese insediata in Emilia Romagna. Sei gradi di giudizio, che hanno tenuto banco tra Reggio Emilia, Bologna e Roma, con oltre mille anni complessivi di condanne stabiliti tra rito abbreviato (sentenza Definitiva nel 2019) e rito ordinario, per i due terzi circa dei 220 imputati iniziali giudicati colpevoli: 87 di loro avevano presentato ricorso contro le condanne della Corte d’Appello, datate dicembre 2020, e la Corte di Cassazione si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) È una sentenza storica quella pronunciata il 7 maggio dalla seconda sezionele della Corte Suprema di. Una sentenza che mette la parola fine al maxi processo A, aperto con gli arresti del 2015 contro laautonoma di origine calabrese insediata in. Sei gradi di giudizio, che hanno tenuto banco tra Reggio, Bologna e Roma, con oltre mille anni complessivi distabiliti tra rito abbreviato (sentenzanel 2019) e rito ordinario, per i due terzi circa dei 220 imputati iniziali giudicati colpevoli: 87 di loro avevano presentato ricorso contro ledella Corte d’Appello, datate dicembre 2020, e la Corte disi è ...

