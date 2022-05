Nati a Torino e famosi nel mondo, dalla Scienza alla tv: chi sono i personaggi più noti di origine torinese (Di sabato 7 maggio 2022) Il Piemonte ed in particolare la città di Torino sono stati la patria di menti brillanti, di donne e di uomini di grande intelligenza e valore. Tanti i nomi delle persone nate e vissute a Torino che hanno fatto la storia dell’Italia e che hanno lasciato un segno a livello globale. dalla politica alla letteratura passando per la musica, fino ad arrivare ai volti noti della televisione. Pietro Micca Tra i primi personaggi storici da ricordare c’è senz’altro Pietro Micca. Scalpellino e minatore, divenne uno dei 20mila giovani reclutati per l’esercito dal Re Vittorio Amedeo II. Diede la propria vita durante la guerra (1706). Quando i francesi provarono ad attaccare la galleria sotterranea alla quale faceva da guardia, il giovane ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022) Il Piemonte ed in particolare la città distati la patria di menti brillanti, di donne e di uomini di grande intelligenza e valore. Tanti i nomi delle persone nate e vissute ache hanno fatto la storia dell’Italia e che hanno lasciato un segno a livello globale.politicaletteratura passando per la musica, fino ad arrivare ai voltidella televisione. Pietro Micca Tra i primistorici da ricordare c’è senz’altro Pietro Micca. Scalpellino e minatore, divenne uno dei 20mila giovani reclutati per l’esercito dal Re Vittorio Amedeo II. Diede la propria vita durante la guerra (1706). Quando i francesi provarono ad attaccare la galleria sotterraneaquale faceva da guardia, il giovane ...

