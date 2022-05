Napoli | Ruiz | “Volevamo i tre punti per regalare un’altra vittoria ai nostri tifosi e per dimenticare Empoli”

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFabianha firmato un gol da treper ilin casa del Torino. Lo spagnolo ha commentato così a Dazn ladel: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra aggressiva, mai treperai. Non so cosa sia successo contro l’, ma non dobbiamo farlo. Siamo forti e non possiamo permetterci questi blackout“. Basi per lo scudetto: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions League dopo due anni, questilo meritano. Siamo stati vicino allo scudetto, ma sappiamo che sarebbe stato difficile. Dobbiamo essere contenti ...

Ricci 5,5 : lui e Mandragora faticano in mezzo al campo nei duelli con i due mediani del, Anguissa e. Non riesce a far valere le sue qualità tecniche come fatto nelle precedenti partite. (...Ilbatte il Torino 1 - 0 in un incontro della 36/a giornata di serie A, giocato allo Stadio ... La rete decisiva è di Fabian, che al 28' della ripresa supera Berisha, bravo in precedenza a ...L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la vittoria sul Torino grazie a una rete di Fabian Ruiz ...A DAZN e poi in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato della vittoria del suo Napoli a Torino. Ecco le sue dichiarazioni ... poi in mezzo al campo siamo stati bravi a vincere i duelli. Ruiz è ...