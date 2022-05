Napoli | Mihajlovic | “Preferivo gli azzurri in cima al campionato”

Leggi su seriea24

(Di sabato 7 maggio 2022): Come ha dichiarato il mister del Bologna, ilse avesse vinto avrebbe davvero dato una scossa al calcio. Il mister del Bologna ha davvero messo sotto la lente d’ingrandimento la corsa scudetto che ad oggi ha visto la squadra di Spalletti soccombere sotto i colpi delle avversarie per colpa della grande pressione mediatica. Pressione che ilstoricamente non ha mai saputo trattare in questi anni. E che l’hanno davvero fatta allontanare da un sogno che ad ogni sarebbe un sisma di buona volontà nel calcio Italiano in questione.: “che gliinal” E’ questa una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Sinisa ...