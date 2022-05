Napoli | Massimo Ranieri cade dal palco durante un concerto | trasportato al Cardarelli ha riportato un trauma lombo dorsale

Advertising

rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - MarcoBarbisott1 : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' caduto scendend… - ilfattovideo : Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante un concerto: trasportato al Cardarelli ha riportato un trauma lombo… -

... "Tanto spavento, ma per fortuna non ha battuto la testa" Paura perRanieri che ieri sera, a pochi minuti dall'inizio del concerto al teatro Diana di, è caduto dal palco. Ricoverato al ...Incidente perRanieri durante la sua esibizione al teatro Diana di. Il popolare artista napoletano, 71 anni, è caduto scendendo una scaletta al centro del palco mentre cantava nello show "Sogno o ...La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 25 Nazioni, con oltre 200 città coinvolte, più di 800 relatori e coprendo tutti i continenti, rendendola di fatto la più grande manifestazione ...Il Napoli è sospeso tra il presente e il futuro ed in chiave mercato pesano le dichiarazioni dell’agente di Ospina Lucas Jaramillo ...