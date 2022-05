Napoli | Massimo Ranieri cade dal palco durante lo show | ricoverato al Cardarelli

(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Attimi di paura al teatro Diana didove, a pochi minuti dall’inizio del suo concerto, è caduto scendendo dalla scaletta al centro dele ha battuto la schiena. Il noto cantautore partenopeo, rimasto a terra a lungo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato aldove è. “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione”, riferiscono dal suo staff. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

