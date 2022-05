Napoli Femminile, sfida determinante domani a Empoli: le parole dell’ex Garnier (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 21 le convocate del duo Domenichetti-Castorina in vista del match tra Empoli e Napoli Femminile che potrebbe essere decisivo per le sorti delle azzurre, chiamate a vincere in casa delle toscane che sono già salve. Orecchie tese, però, anche per sapere quanto accadrà tra Pomigliano e Fiorentina, le altre due compagini impelagate nella lotta per non retrocedere (entrambe le partite prenderanno il via domani alle 14.30). FOTO: Emily Garnier Assenti per diversi motivi Deppy, Popadinova, Baldi e Acuti, mentre sono state aggregate le giovani Caputo, Gallo e Penna. Nella video intervista pubblicata sul canale ufficiale del Napoli Femminile, l’ex del match Emily Garneir ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sarà una partita speciale per me, sarà ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 21 le convocate del duo Domenichetti-Castorina in vista del match trache potrebbe essere decisivo per le sorti delle azzurre, chiamate a vincere in casa delle toscane che sono già salve. Orecchie tese, però, anche per sapere quanto accadrà tra Pomigliano e Fiorentina, le altre due compagini impelagate nella lotta per non retrocedere (entrambe le partite prenderanno il viaalle 14.30). FOTO: EmilyAssenti per diversi motivi Deppy, Popadinova, Baldi e Acuti, mentre sono state aggregate le giovani Caputo, Gallo e Penna. Nella video intervista pubblicata sul canale ufficiale del, l’ex del match Emily Garneir ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sarà una partita speciale per me, sarà ...

