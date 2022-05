Mutande in vista e pantaloni a vita bassa, ci risiamo: il ritorno della combo anni '90 (Di sabato 7 maggio 2022) Ultimo, ma solo in ordine di tempo, ad ostentare le Mutande e la vita bassa è stato Justin Bieber sul palco del Coachella. Cappellino New Era indossato al contrario, torso nudo, jeans chiari ultra baggy chiusi in vita con un laccio per le scarpe e, le détail qui te, elastico dell’intimo bianco (non è dato sapere se boxer o slip) con logotipo di Calvin Klein in bella vista. Justin Bieber Coachella Justin Bieber sul palco del Coachella il 15 aprile 2022 Kevin WinterNon fosse stato per le sneaker Defender di Balenciaga ai piedi, inconfondibile oggetto del desiderio di questo nostro 2022, complici anche le luci rossastre e la grana delle immagini che il fumo rendeva quasi analogica si sarebbe potuto pensare a un buco spazio temporale capace di teletrasportarci nel 1993 o giù di lì. Viene da chiedersi: ... Leggi su gqitalia (Di sabato 7 maggio 2022) Ultimo, ma solo in ordine di tempo, ad ostentare lee laè stato Justin Bieber sul palco del Coachella. Cappellino New Era indossato al contrario, torso nudo, jeans chiari ultra baggy chiusi incon un laccio per le scarpe e, le détail qui te, elastico dell’intimo bianco (non è dato sapere se boxer o slip) con logotipo di Calvin Klein in bella. Justin Bieber Coachella Justin Bieber sul palco del Coachella il 15 aprile 2022 Kevin WinterNon fosse stato per le sneaker Defender di Balenciaga ai piedi, inconfondibile oggetto del desiderio di questo nostro 2022, complici anche le luci rossastre e la grana delle immagini che il fumo rendeva quasi analogica si sarebbe potuto pensare a un buco spazio temporale capace di teletrasportarci nel 1993 o giù di lì. Viene da chiedersi: ...

rosariorigano1 : @giuslit Quel RimbamBiden anziché la mascherina, vista la faccia, dovrebbe mettersi in paio di mutande. - LizzyB92051431 : Secondo me è Gigi4, mi sa di uno che piega le mutande, vista la casa iperclassica potrebbe essere #QuestaECasaMia - IdamolaroIda : @marcelloconti92 E se pure fosse? Per anni ho visto ragazzi girare con elastico delle mutande a vista perché lo imp… - MissItaPixie : Quella è uscita col reggiseno e la gonna di velo con mutande in vista ed era angelica CHE RIDICOLI #uominiedonne - irishxever : @Silvia72011422 kreesto pieta' con 'te mutande in vista eri out già nel 2013!! -