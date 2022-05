Musica, i Maneskin con il nuovo singolo alla finale dell’Eurovision (Di sabato 7 maggio 2022) I Maneskin, super ospiti della serata finale, tornano all’Eurovison Song Contest. Il prossimo 14 maggio i Campioni in carica saliranno sul palco del Pala Olimpico e presenteranno in anteprima mondiale tv dal vivo il loro nuovo singolo ‘Supermodel’, in uscita venerdì 13 maggio. Nessun altro vincitore dell’Eurovision ha mai registrato tanto successo subito dopo la vittoria. Nel 2021, scalato il podio della 65esima edizione del contest con ‘Zitti e buoni’ hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, diventando la prima rock band italiana ad ottenere un simile record. Attualmente contano più di 4,5 miliardi di ascolti in tutte le piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale. Lo spettatore della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest – in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) I, super ospiti della serata, tornano all’Eurovison Song Contest. Il prossimo 14 maggio i Campioni in carica saliranno sul palco del Pala Olimpico e presenteranno in anteprima mondiale tv dal vivo il loro‘Supermodel’, in uscita venerdì 13 maggio. Nessun altro vincitoreha mai registrato tanto successo subito dopo la vittoria. Nel 2021, scalato il podio della 65esima edizione del contest con ‘Zitti e buoni’ hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, diventando la prima rock band italiana ad ottenere un simile record. Attualmente contano più di 4,5 miliardi di ascolti in tutte le piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale. Lo spettatore della 66esima edizioneSong Contest – in ...

