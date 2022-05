Mps, il sindaco: “Siena è ferita, ma il tribunale della storia giudicherà un sistema di potere perverso” (Di sabato 7 maggio 2022) “Un intero sistema di potere senese ha portato al disastro della terza banca del Paese”. “Una sentenza di tribunale può assolvere, nello specifico, gli imputati, come è successo a Milano. Ma il tribunale della storia giudicherà con severità un intero sistema di potere senese che ha portato al disastro della terza banca del Paese“. La reazione del sindaco di Siena, Luigi De Mossi è furibonda. La sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha ribaltato la sentenza di primo grado e assolto gli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena, scatena considerazioni severe verso un intero sistema di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) “Un interodisenese ha portato al disastroterza banca del Paese”. “Una sentenza dipuò assolvere, nello specifico, gli imputati, come è successo a Milano. Ma ilcon severità un interodisenese che ha portato al disastroterza banca del Paese“. La reazione deldi, Luigi De Mossi è furibonda. La sentenzaCorte d’Appello di Milano che ha ribaltato la sentenza di primo grado e assolto gli ex vertici del Monte dei Paschi di, scatena considerazioni severe verso un interodi ...

