Advertising

infoitsport : Torino Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - gazzettaGranata : La moviola di Empoli-Torino 1-3: il rigore del pareggio è generoso #TorinoFC #FVCG #SFT - infoitsport : La moviola di Empoli-Torino 1-3: il rigore del pareggio è generoso - Toro_News : ?? | LA MOVIOLA Due rigori per il #Torino e due espulsi nell'#Empoli: l'analisi degli episodi arbitrali della parti… - infoitsport : Empoli-Torino, la MOVIOLA LIVE: Lukic salta il Napoli e rischia, niente rigore per Pellegri -

Calcio News 24

ASCOLTA Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Olimpico Grandee Napoli si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. ...Sabato 7 tre appuntamenti: alle 15- Napoli, poi alle 18 Sassuolo - Udinese ed infine alle ... Luca Marelli con la suaspiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend , ... Moviola Torino Napoli: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Torino Napoli L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Napoli, valido per la 36ª giornata ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA. Sintesi Torino Napoli 0-0 MOVIOLA. Fischio d’inizio ore 15. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE. (Calcio News 24) Per la seconda volta consecutiva, ...