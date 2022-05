Moviola Torino Napoli: fallo di Izzo su Mertens, è rigore (Di sabato 7 maggio 2022) L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Torino Napoli L’episodio chiave della Moviola del match tra Torino e Napoli, valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Prontera. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 61? rigore Napoli – Il contatto tra Izzo e Mertens è netto: il difensore granata sgambetta il belga in area di rigore, il penalty c’è RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:L’episodio chiave delladel match tra, valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Prontera. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 61?– Il contatto traè netto: il difensore granata sgambetta il belga in area di, il penalty c’è RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

