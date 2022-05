Motorola Moto E32: disponibile in Italia (Di sabato 7 maggio 2022) Motorola ha lanciato in Italia il suo nuovo Moto E32, device di fascia medio-bassa con schermo da 6,5? con risoluzione HD+ e SoC Unisoc T606 supportato da 4GB di memoria RAM. Vediamolo più nel dettaglio disponibile da pochissimo sul sito ufficiale Italiano, il nuovo Motorola Moto E32 è uno smartphone dal design semplice dotato di un processore Unisoc T606 coadiuvato da 4GB di RAM e soli 64GB di memoria ROM, per fortuna espandibile fino ad 1TB tramite scheda MicroSD. Il pannello frontale è un LCD da 6,5? con risoluzione HD+ che ospita nella parte superiore superiore la fotocamera frontale da 8MP. Sottolineiamo da subito che il SoC non supporta le reti di ultima generazione 5G ed è assente anche il modulo per i pagamenti contactless ... Leggi su tuttotek (Di sabato 7 maggio 2022)ha lanciato inil suo nuovoE32, device di fascia medio-bassa con schermo da 6,5? con risoluzione HD+ e SoC Unisoc T606 supportato da 4GB di memoria RAM. Vediamolo più nel dettaglioda pochissimo sul sito ufficialeno, il nuovoE32 è uno smartphone dal design semplice dotato di un processore Unisoc T606 coadiuvato da 4GB di RAM e soli 64GB di memoria ROM, per fortuna espandibile fino ad 1TB tramite scheda MicroSD. Il pannello frontale è un LCD da 6,5? con risoluzione HD+ che ospita nella parte superiore superiore la fotocamera frontale da 8MP. Sottolineiamo da subito che il SoC non supporta le reti di ultima generazione 5G ed è assente anche il modulo per i pagamenti contactless ...

Advertising

tuttoteKit : #Motorola Moto E32: disponibile in Italia #Android #Smartphone #tuttotek - iCloudrigo : aguante Motorola, hello moto tututu I vote for #Good4U #MúsicaInternacional + #OliviaRodrigo… - arielmcorg : #Review del Motorola Moto G51 5G - HFSBlogOfficial : 'Hello Moto' nuovamente? #Motorola #smartphone - mobileprice247 : Motorola Moto E32 #motorola #motorolamotoe32 -