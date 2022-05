«Morti per niente. Siamo numeri da sacrificare». Lo sfogo di un poliziotto (Di sabato 7 maggio 2022) «E che ci vuoi fare, purtroppo è malato». È così che ieri mi sono immaginato la richiesta di assoluzione – poi accolta – di Alejandro Augusto Stephan Meran, l’uomo che nel 2019 ha ucciso a colpi di pistola in questura a Trieste, i giovani colleghi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Non ho parole per descrivere lo sgomento e il disgusto che provo, prima da uomo e poi da poliziotto. Ci insegnano che le sentenze si rispettano, ma come può pretendersi rispetto, se questo viene a mancare davanti alla sacralità della vita e davanti al dolore di famiglie i cui figli, fratelli, fidanzati, sono Morti per niente? Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con una giustizia ingiusta nei confronti di chi veste la divisa. Nel caso di Pierluigi e Matteo la giustizia non è stata ingiusta: semplicemente non c’è stata. Non si è fatta ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 7 maggio 2022) «E che ci vuoi fare, purtroppo è malato». È così che ieri mi sono immaginato la richiesta di assoluzione – poi accolta – di Alejandro Augusto Stephan Meran, l’uomo che nel 2019 ha ucciso a colpi di pistola in questura a Trieste, i giovani colleghi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Non ho parole per descrivere lo sgomento e il disgusto che provo, prima da uomo e poi da. Ci insegnano che le sentenze si rispettano, ma come può pretendersi rispetto, se questo viene a mancare davanti alla sacralità della vita e davanti al dolore di famiglie i cui figli, fratelli, fidanzati, sonoper? Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con una giustizia ingiusta nei confronti di chi veste la divisa. Nel caso di Pierluigi e Matteo la giustizia non è stata ingiusta: semplicemente non c’è stata. Non si è fatta ...

