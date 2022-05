Morte di Giacomo Sartori, si va verso l’archiviazione del caso (Di sabato 7 maggio 2022) . Secondo il pm si è trattato di un suicidio. Nulla fa pensare ad altro Il pm Andrea Zanoncelli sarebbe pronto a chiedere al giudice l’archiviazione del caso sulla Morte di Giacomo Sartori, il giovane informatico trovato privo di vita dopo il furto del suo zaino in un locale di Milano. «Un’inchiesta che ha seguito lo stesso meticoloso protocollo previsto nei caso di omicidio», sarebbe questa la motivazione dietro la richiesta di archiviazione del caso, le cui prove raccolte conducono all’atto autolesionistico. Ciò che, tuttavia, è rimasto irrisolto è il motivo che ha indotto il giocane a togliersi la vita, impiccandosi ad un albero nella Cascina Caiella, in provincia di Pavia. Leggi anche: LA RUSSIA IN DIFFICOLTÀ, PERDITE INGENTI INFLITTE DALL’UCRAINA Secondo le ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022) . Secondo il pm si è trattato di un suicidio. Nulla fa pensare ad altro Il pm Andrea Zanoncelli sarebbe pronto a chiedere al giudicedelsulladi, il giovane informatico trovato privo di vita dopo il furto del suo zaino in un locale di Milano. «Un’inchiesta che ha seguito lo stesso meticoloso protocollo previsto neidi omicidio», sarebbe questa la motivazione dietro la richiesta di archiviazione del, le cui prove raccolte conducono all’atto autolesionistico. Ciò che, tuttavia, è rimasto irrisolto è il motivo che ha indotto il giocane a togliersi la vita, impiccandosi ad un albero nella Cascina Caiella, in provincia di Pavia. Leggi anche: LA RUSSIA IN DIFFICOLTÀ, PERDITE INGENTI INFLITTE DALL’UCRAINA Secondo le ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Il giallo della morte di Giacomo Sartori: il furto del pc, il burnout e l’ultimo viaggio in auto: «Suicidio» - 361_magazine : Morte di Giacomo Sartori, si va verso l'archiviazione del caso - MartaDj1 : RT @Corriere: Il giallo della morte di Giacomo Sartori: il furto del pc, il burnout e l’ultimo viaggio in auto: «Suicidio» - Corriere : Il giallo della morte di Giacomo Sartori: il furto del pc, il burnout e l’ultimo viaggio in auto: «Suicidio» - missionarie_mc : Amico e stretto collaboratore del #beatogiuseppeallamano: il Canonico Giacomo Camisassa è considerato cofondatore d… -