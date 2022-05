Mole Antonelliana di Torino | storia | simbologia e altezza della sede del Museo del Cinema e info sui biglietti

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 7 maggio 2022) Laè uno splendido monumento architettonico situato nel centro storico di. È ben presto divenuta simbolocittà e vanto di tutta l’Italia. Ideata dal architetto di fede ebraica Alessandro Antonelli, gli venne commissionato di progettare un nuovo tempio per gli israeliti che comprendesse al suo interno anche una scuola. L’architetto si mise a lavoro sul suo progetto pensando quindi ad un edificio costituito da un’ampia parte inferiore che potesse ospitare sia il luogo sacro che quello educativo e di porvi quindi sopra una cupola a base quadrata. In questo modo l’edificio avrebbe soddisfatto i requisiti richiesti dai committenti e sarebbe stato in linea con lo stile architettonico di molte altre sinagoghe edificate in Europa. Ladel monumento e come visitarlo. La ...