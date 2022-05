Milano, lo sgombero del Leoncavallo resta una barzelletta. De Corato: «Vicenda vergognosa» (Di sabato 7 maggio 2022) Il Leoncavallo la spunta ancora. E, del resto, non è difficile: per l’ennesima volta l’ufficiale giudiziario si è presentato da solo alla porta del più famoso centro sociale di Milano. Così, in assenza delle forze dell’ordine che potessero renderla davvero esecutiva, per l’ennesima volta, la notifica di sgombero è finita direttamente, almeno in senso figurato, nel cestino della carta straccia. Siamo a quota 98, come riporta Il Giornale, o forse 110, come riferisce Libero. Insomma, a un numero così alto di puntate di questa sceneggiata, che va avanti da anni, che ormai se n’è perso il conto. Lo sgombero del Leoncavallo atteso da quasi vent’anni Ciò che è certo è che il Tribunale ha emesso la sentenza esecutiva dello sgombero del Leoncavallo nel 2003. Da allora, però, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Illa spunta ancora. E, del resto, non è difficile: per l’ennesima volta l’ufficiale giudiziario si è presentato da solo alla porta del più famoso centro sociale di. Così, in assenza delle forze dell’ordine che potessero renderla davvero esecutiva, per l’ennesima volta, la notifica diè finita direttamente, almeno in senso figurato, nel cestino della carta straccia. Siamo a quota 98, come riporta Il Giornale, o forse 110, come riferisce Libero. Insomma, a un numero così alto di puntate di questa sceneggiata, che va avanti da anni, che ormai se n’è perso il conto. Lodelatteso da quasi vent’anni Ciò che è certo è che il Tribunale ha emesso la sentenza esecutiva dellodelnel 2003. Da allora, però, ...

Stellina_57 : RT @LNDC_MI: ORSO, bellissimo Pastore dei Pirenei, è nato il 28.4.2020. Ritirato da uno sgombero, é entrato al nostro rifugio per aiutare… - SandraM_Tcon0 : RT @LNDC_MI: ORSO, bellissimo Pastore dei Pirenei, è nato il 28.4.2020. Ritirato da uno sgombero, é entrato al nostro rifugio per aiutare… - fiona_192125 : RT @LNDC_MI: ORSO, bellissimo Pastore dei Pirenei, è nato il 28.4.2020. Ritirato da uno sgombero, é entrato al nostro rifugio per aiutare… - blu_mirtillo : RT @LNDC_MI: ORSO, bellissimo Pastore dei Pirenei, è nato il 28.4.2020. Ritirato da uno sgombero, é entrato al nostro rifugio per aiutare… - Roberta56439869 : RT @LNDC_MI: ORSO, bellissimo Pastore dei Pirenei, è nato il 28.4.2020. Ritirato da uno sgombero, é entrato al nostro rifugio per aiutare… -