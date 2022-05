Milan, Pioli l’ha detto su Inter-Empoli: le parole in conferenza alla vigilia del Verona! (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore del Milano Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita contro l’Hellas Verona. Milan Pioli conferenzaStefano Pioli, alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, valido per la 36esima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa. Ecco cos’ha detto sul Milan e su Inter-Empoli: “Che settimana è stata, considerando che il Milan gioca 48h dopo l’Inter? Simile alle altre, da dopo la Lazio ogni partita avrà un peso decisivo. Affrontiamo un Verona che sta facendo molto bene, ma le ultime sfide ci hanno ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore delo Stefanoha parlato oggi instampa prima della partita contro l’Hellas Verona.Stefanodel match contro l’Hellas Verona, valido per la 36esima giornata di Serie A, ha parlato instampa. Ecco cos’hasule su: “Che settimana è stata, considerando che ilgioca 48h dopo l’? Simile alle altre, da dopo la Lazio ogni partita avrà un peso decisivo. Affrontiamo un Verona che sta facendo molto bene, ma le ultime sfide ci hanno ...

