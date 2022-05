Milan | dalla Svezia sicuri | «Nessun ritorno per Ibrahimovic | ecco il suo futuro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022) Jennifer Wegerup, giornalista svedese da sempre vicina ad Ibra, ha fatto il punto suldello svedese al: le sue parole Intervistata da SVT, Jennifer Wagerup ha parlato così deldi Zlatan: «Due anni fa stava per lasciar il, avrebbe fatto solo metà stagione in mezzo alla pandemia e senza pubblico, ma non sarebbe finita così una carriera del genere. Dovrebbe finire davanti a tribune affollate con fuochi d’artificio e inaugurazione. Detto questo, non è certo che lascerà dopo questa stagione». ANCORA SU IBRA: «E’ così grande, un’icona per loro. Se dovesse lasciare il calcio potrebbe diventare un direttore sportivo o qualcosa di simile. Non vogliono lasciarlo andare ale lui vorrebbe restare in Italia». SU UNIN ...