Mihajlovic | «La salute ti fa godere la vita | ma la malattia te ne insegna il significato»

Nella conferenza stampa di vigilia di Venezia-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato del ritorno della sua malattia. E' appena uscito dall'ospedale, dove si è sottoposto ad un nuovo ciclo di cure. "Da quando sono rientrato in ospedale il mio obiettivo è stato quello di tornare alla normalità il prima possibile. Quando mi sono trovato dopo trenta e passa giorni di nuovo in campo è stato bellissimo, sono emozioni che purtroppo ho già vissuto. La salute ti fa godere la vita ma la malattia te ne fa comprendere bene il significato e dopo un sacco di tempo persino una passeggiata ti fa rinascere. Devo dire che questa volta è stato più pesante dal punto di vista mentale perché per il Covid sono dovuto rimanere sempre da solo, ho visto mia moglie solo per tre ore in un giorno.

