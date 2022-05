Miami, la Ferrari c'è: Leclerc davanti a Sainz, prima fila rossa. Ma che errore di Verstappen (Di sabato 7 maggio 2022) È ancora una volta Ferrari contro Red Bull. Stavolta il primo atto del Gran Premio di Miami vede prevalere le Rosse, con Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente primo e secondo. Max Verstappen commette un errore che lo priva dell'ultima possibilità di migliorare il tempo e i due piloti Ferrari non si fanno sfuggire l'occasione di mettere l'olandese alle spalle. Leclerc conquista così la pole position in 1'28''796 davanti a Sainz (+0.190), che con il secondo tempo lancia segnali promettenti dopo le amarezze delle scorse gare. A Verstappen resta quindi il primo tempo segnato in Q3 (1'28''991), che risulta 5 millesimi più lento dell'ultimo di Sainz. Seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) È ancora una voltacontro Red Bull. Stavolta il primo atto del Gran Premio divede prevalere le Rosse, con Charlese Carlosrispettivamente primo e secondo. Maxcommette unche lo priva dell'ultima possibilità di migliorare il tempo e i due pilotinon si fanno sfuggire l'occasione di mettere l'olandese alle spalle.conquista così la pole position in 1'28''796(+0.190), che con il secondo tempo lancia segnali promettenti dopo le amarezze delle scorse gare. Aresta quindi il primo tempo segnato in Q3 (1'28''991), che risulta 5 millesimi più lento dell'ultimo di. Seconda ...

