"Mesi difficili". Silvia Toffanin crolla in studio: costretta a interrompere l'intervista. Regia spiazzata (Di sabato 7 maggio 2022) Momenti di commozione per Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo, programma in onda su Canale 5, la conduttrice ha intervistato Andriy Shevchenko, allenatore di calcio ucraino che, come tutti i suoi connazionali, sta vivendo un periodo estremamente difficile. È lui all'interno dello studio a parlare di guerra e commuovere la Toffanin, che a stento è riuscita a trattenere le lacrime, al punto di essere costretta a fermarsi. "So che questi Mesi per noi sono forti ma per te lo sono ancora di più", ha esordito la compagna di Pier Silvio Berlusconi davanti al suo ospite. E ancora, con un filo di voce rotta: "Questa situazione è terribile". Lo stesso Shevchenko ha faticato a parlare. Prima ha raccontato come ha vissuto lo scoppio della guerra in Ucraina, poi ...

