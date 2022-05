Mercato Fiorentina, Burdisso alla ricerca di talenti sudamericani (Di sabato 7 maggio 2022) Il Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso è sempre attivo sul fronte sudamericano: ecco i dettagli Il Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso è sempre attivo, per quanto riguarda il Mercato, sul fronte sudamericano. Non solo per Alvarez del Penarol, nome sempre caldo sul quale però di recente si sono posati gli occhi della concorrenza, ma anche su altri profili, come confermano gli ultimi colloqui con l’agente Guglielminpietro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Il Direttore Tecnico dellaNicolasè sempre attivo sul fronte sudamericano: ecco i dettagli Il Direttore Tecnico dellaNicolasè sempre attivo, per quanto riguarda il, sul fronte sudamericano. Non solo per Alvarez del Penarol, nome sempre caldo sul quale però di recente si sono posati gli occhi della concorrenza, ma anche su altri profili, come confermano gli ultimi colloqui con l’agente Guglielminpietro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FiorentinaUno : Mercato Fiorentina, Burdisso cerca talenti in Sudamerica: non solo Alvarez - ee24173417 : @Babavos1476 Può essere, però cosa doveva fare? Non doveva accettare l'offerta della juve? Offerta che ha portato m… - ForzinoLebbra : @N_Masini L’ho sempre sostenuto anch’io. Credo sia stata soprattutto la Fiorentina a voler chiudere a gennaio per t… - pigiMpigi : @424BasilStreet Fosse rimasto dov'era avrebbe vinto a mani basse il titolo di marcatore, fatto entrare in Europa la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, il riscatto di Torreira non è in discussione -