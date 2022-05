Masters 1000 Madrid | Zverev conquista la semifinale | i risultati di ieri

(Di sabato 7 maggio 2022)si sono completati i quarti di finale e a staccare il pass per le semifinali sono stati Alexander, vincente contro lo svizzero Auger-Alissime e Djokovic, che in due set si è imposto con il polacco Hurkacz. Nelle semifinali che saranno giocate oggi, tuttavia, sono anche approdati Alcaraz, capace di battereRafael Nadal per 6-2, 1-6, 6-3 e il greco Tsitsipas, che per 2 set a 1 ha mandato al tappeto il russo Rublev. Così le gare odierne. Djokovic-Alcaraz, sfida intrigante e inedita Novak Djokovic sarà opposto quest’oggi nelle semifinali delallo spagnolo Carlos Alcaraz, scontro del tutto inedito nel circuito ATP. Il numero uno al mondo arriva alla gara di questo pomeriggio, ...

Advertising

livetennisit : Masters e WTA 1000 Roma: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Primo Turno di Qualificazione (LIVE) - livetennisit : Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE) - OA_Sport : Djokovic-Alcaraz, Tsitsipas-Zverev e la finale femminile Pegula-Jabeur. Programma d'altissima scuola nel Super Satu… - infoitsport : Masters 1000 Madrid 2022, Alcaraz fa fuori Nadal: ora in semifinale c'è Djokovic - TuttoSuRoma : Internazionali d'Italia, il tabellone femminile del Masters 1000 di #Roma -

Da domenica 8 a domenica 15 maggio , appuntamento con gli Internazionali BNL d'Italia . In diretta su Sky e streaming su NOW la 79esima edizione del torneo maschile del circuito ATP. Come per tutti gli ATP, anche per Roma doppio canale: Sky Sport Tennis , canale di riferimento, e Sky Sport Uno , per seguire al meglio l'evento romano, con oltre 100 ore ...Si giocheranno quest'oggi le due semifinali maschili e la finale femminile al Mutua Madrid Open.e WTAsi avviano alla loro conclusione con un format da Super Saturday vero e proprio: l'ultimo atto delle donne va a inserirsi tra i due penultimi atti degli uomini. Apre il ...Non c’è solo il contesto antico ma è la chiave generale di Roma. Essere pienamente dentro la contemporaneità in tutti i suoi aspetti: storia, patrimonio culturale ...Sarà Luca Nardi ad avere la wild card originariamente destinata a Lorenzo Musetti per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2022. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio. Il classe 2003 a ...