Masters 1000 Madrid 2022 | rimonta strepitosa di Alcaraz | elimina anche Djokovic e vola in finale

Carlos Alcaraz scrive un'altra pagina di storia. Nello stesso torneo elimina sia Rafa Nadal che Novak Djokovic e grazie alla vittoria contro il serbo numero uno al mondo approda in finale al Masters 1000 di Madrid 2022. 6-7(5) 7-5 7-6(5) al termine di una maratona durata quasi quattro ore, un match semplicemente pazzesco in cui entrambi hanno avuto più volte la chance di portarla dalla propria parte, salvo poi risolversi soltanto al tie-break del set decisivo. In finale il baby fenomeno iberico sfiderà uno tra Zverev e Tsitsipas. L'INIZIO – Parte subito forte Alcaraz che grazie ad un primo game abbastanza a freddo di Djokovic ottiene subito il break nell'ovazione generale della Casa ...

