Masters 1000 Madrid 2022 | Carlos Alcaraz batte Djokovic al termine di un match epico e si regala la finale contro uno tra Zverev e Tsitsipas

Carlos Alcaraz vince una delle partite più belle della stagione e vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il baby prodigio spagnolo supera Novak Djokovic per 6-7(5) 7-5 7-6(5) dopo addirittura tre ore e 38 minuti di gioco e conquista la sue seconda finale 1000 in carriera. Grazie a questo successo, il classe 2003 diventa il primo giocatore ad aver battuto prima Nadal e poi Djokovic in due match consecutivi a Madrid. L'iberico affronterà domani nell'ultimo atto del torneo il vincitore del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Pronti, via e arriva subito il break di Alcaraz. Lo spagnolo tiene bene anche il ...

