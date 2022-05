Massimo Ranieri, la caduta e il vaccino anti-Covid. Bufera sul post della senatrice ex M5S Granato (Di sabato 7 maggio 2022) Massimo Ranieri è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dove ieri sera era stato ricoverato dopo una caduta durante il suo spettacolo di ieri sera al Teatro Diana. Ranieri è scivolato mentre scendeva la scaletta che dal palco porta alla platea e nella caduta ha riportato la frattura a una costola. Dopo una notte trascorsa in osservazione, sempre sveglio e cosciente e in condizioni tutto sommato buone, nel pomeriggio i medici hanno autorizzato il paziente a lasciare l’ospedale. Solidarietà e messaggi di auguri per una pronta guarigione sono arrivati da tutto il mondo dello spettacolo e dai fans del popolare attore napoletano, che sarà costretto a fermarsi per qualche settimana prima di riprendere l’attività artistica e la tounrnée in svolgimento per tutta l’Italia. LEGGI ANCHE Paura per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022)è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dove ieri sera era stato ricoverato dopo unadurante il suo spettacolo di ieri sera al Teatro Diana.è scivolato mentre scendeva la scaletta che dal palco porta alla platea e nellaha riportato la frattura a una costola. Dopo una notte trascorsa in osservazione, sempre sveglio e cosciente e in condizioni tutto sommato buone, nel pomeriggio i medici hanno autorizzato il paziente a lasciare l’ospedale. Solidarietà e messaggi di auguri per una pronta guarigione sono arrivati da tutto il mondo dello spettacolo e dai fans del popolare attore napoletano, che sarà costretto a fermarsi per qualche settimana prima di riprendere l’attività artistica e la tounrnée in svolgimento per tutta l’Italia. LEGGI ANCHE Paura per ...

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - blueskriniar : oh ma come massimo ranieri è cadutoooooo - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Massimo Ranieri dimesso dal Cardarelli di Napoli. Il cantante era stato ricoverato ieri sera dopo una caduta in teatro #A… -