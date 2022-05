Massimo Ranieri | costola rotta dopo la cauta al Diana | ecco come sta

Advertising

rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - ilriformista : Il 'cantattore' sottoposto a Tac e ricoverato al Cardarelli. L'incidente mentre cantava la terza canzone dello spet… - Loredanataberl1 : RT @Opptimusprimeio: Massimo Ranieri cade improvvisamente dal palco. Ricoverato al Cardarelli. Nel suo show monologo con elogio al vaccino… -

Ma Marco De Antoniis, a capo di Flender Produzioni, l'agenzia che cura l'agenda musicale di, tiene a rassicurare il pubblico sulle condizioni dell'artista napoletano, 71 anni, che ...è caduto dal palco durante il suo show nel teatro Diana di Napoli. Spavento per tutti i presenti, L'articolo, come sta dopo l'incidente Ultime notizie sul cantante ...Paura per Massimo Ranieri ieri sera al Diana: il cantattore, 71 anni compiuti lunedì scorso, è caduto dal palco durante «Sogno e son desto», il suo spettacolo dei ...La reazione del pubblico alla caduta di Massimo Ranieri. Durante lo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri è inciampato e caduto Durante il proprio concerto a Napoli Massimo Ranieri è ...