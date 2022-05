Massimo Ranieri cade durante il concerto | le condizioni di salute del cantante | “Costola fratturata e dolore”

(Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente per, caduto dal palcoilche stava tenendo ieri sera a Napoli. Ilha passato la notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, da dove arriva il bollettino che aggiorna sulle suediavrebbe una frattura costale, varie ecchimosi e, ma non ha mai perso coscienza. Lo staff rassicura sullo stato dell’artista, smentendo che abbia avuto un malore.ha inoltre fatto trapelare il dispiacere per aver dovuto interrompere il suo spettacolo.al Cardarelli, le sueArriva dall’ospedale Cardarelli di ...

Napoli - Frattura costale destra. Così recita il bollettino della direzione sanitaria dell' Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, che conferma cheRanier è "ancora ricoverato e "sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido". Il popolare artista ieri sera 6 maggio intorno alle 22, durante il suo spettacolo ...Read More Flashin ospedale dopo caduta dal palco, come sta 7 Maggio 2022 Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di, ricoverato all'ospedale Cardarelli ...Tanta paura per il cantante Massimo Ranieri che ieri sera, a pochi minuti dall'inizio del concerto al teatro Diana di Napoli, è caduto dal palco.Incidente per Massimo Ranieri, che nella serata di venerdì 6 maggio è caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli: scopriamo come sta ...