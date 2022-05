Massimo Ranieri cade dal palco del teatro Diana di Napoli | è ricoverato al Cardarelli

(Di sabato 7 maggio 2022)è caduto daldurante lo spettacolo Sogno o son desto: l'artista è stato trasportato in autoambulanza all'Ospedale. Paura aldiper: l'artista è caduto daldurante una delle prime canzoni del suo spettacolo. È stato trasportato all'Ospedaledidove, secondo le ultime informazioni, gli è stata riscontrata la frattura della costola e un trauma cranico. L'incidente aè avvenuto ieri, 6 maggio, durante lo spettacolo 'Sogno o son desto', in cartellone aldidal 4 maggio al 22 maggio. Secondo alcuni spettatori ...

sta bene, ha passato una notte tranquilla all' ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato ricoverato ieri sera. Tanto spavento e una costola rotta per la caduta scendendo la scala che ...Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli da ieri sera per una caduta nel Teatro Diana durante il suo spettacolo.è scivolato mentre scendeva la scala che dal palco porta ...Massimo Ranieri nella serata di ieri è caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli, il cantante è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli. Marco De Antoniis, a capo di Flender Produzioni, l'agenzia ...