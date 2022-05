Massimo Ranieri cade dal palco del teatro Diana a Napoli | il cantante dimesso dall’ospedale – Il video

Advertising

rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - putiferio22 : RT @Agenzia_Ansa: Paura al teatro Diana di Napoli, dove Massimo Ranieri a pochi minuti dall'inizio del suo concerto è caduto scendendo dall… - RaiNews : L'artista ha passato una notte in ospedale in osservazione al Cardarelli di Napoli #MassimoRanieri -

In queste ore le cronache sono occupate dall'incidente occorso ain teatro. Niente di grave, perciò gli aggiornamenti si leggono senza troppi timori. Intanto la memoria corre e torna a "Sogno e son desto", lo spettacolo attualmente in replica. Una ...è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli. Il cantante, 71 anni, era stato ricoverato ieri dopo una caduta al teatro Diana. Ha riportato una frattura costale alla VII costa ...Dopo una notte di ricovero è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli Massimo Ranieri: il cantante, 71 anni, ha firmato per lasciare l'ospedale ed è tornato a casa dove potrà seguire il percorso di ...Massimo Ranieri, la diagnosi dei medici: frattura delle costole Dimesso dall’ospedale poco fa, come annunciato da Liorni, l’artista ha trascorso la notte all’ospedale Caldarelli di Napoli, in seguito ...