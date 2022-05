Maria Santissima della Medaglia a Ragusa, la grande attesa è finita (Di sabato 7 maggio 2022) Ragusa – Domani è il giorno della festa esterna. Domani è il giorno della processione che torna dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria. Domani è il giorno in cui la compatrona della città di Ragusa, Maria Santissima della Medaglia, riabbraccerà fedeli e devoti. Dopo la celebrazione della santa messa delle 17,30 che, in Cattedrale, con la partecipazione dell’Unitalsi, sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, vicario parrocchiale nella chiesa di San Giuseppe artigiano, sarà dato il via, intorno alle 18,30, alla processione con l’artistico simulacro della Madonna. Queste le strade che saranno interessate dal passaggio del corteo religioso: Cattedrale, corso Italia, via Roma, via ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)– Domani è il giornofesta esterna. Domani è il giornoprocessione che torna dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria. Domani è il giorno in cui la compatronacittà di, riabbraccerà fedeli e devoti. Dopo la celebrazionesanta messa delle 17,30 che, in Cattedrale, con la partecipazione dell’Unitalsi, sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, vicario parrocchiale nella chiesa di San Giuseppe artigiano, sarà dato il via, intorno alle 18,30, alla processione con l’artistico simulacroMadonna. Queste le strade che saranno interessate dal passaggio del corteo religioso: Cattedrale, corso Italia, via Roma, via ...

