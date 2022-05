Marelli dopo Torino-Napoli: “L’arbitro non ha fischiato un rigore” (Di sabato 7 maggio 2022) Luca Marelli ha commentato il match tra Torino e Napoli. L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match appena … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 7 maggio 2022) Lucaha commentato il match tra. L’ex arbitro Lucaè intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match appena … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

andrea3658 : @Mdk942 Ma avete notato che su questo fallo di barelle non hanno mai parlato per 90 minuti? Nemmen un replay nullaa… - Stefania_ricci9 : @il_Malpensante Non posso neanche dirti...vediamo cosa dice Marelli, lo hai appena ricusato ?????? Comunque un conto s… - MarcRouge2 : @nonleggerlo Da stappare anche le orecchie. 'Tocca Akè sul piede destro, decisione che non verrà revocata...'. Ques… - BlackWhite1977 : RT @GSmilzo: Marelli “rigore di campo che non sarà tolto” e infatti dieci secondi dopo Sozza richiamato al var e rigore tolto ?? #GenoaJuven… - giusyoni : RT @GSmilzo: Marelli “rigore di campo che non sarà tolto” e infatti dieci secondi dopo Sozza richiamato al var e rigore tolto ?? #GenoaJuven… -