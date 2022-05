Marcell Jacobs non gareggia in Kenia: in sotto osservazione al pronto soccorso (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell Jacobs non correrà oggi pomeriggio a Nairobi nei 100 metri. È la decisione che il campione olimpico ha preso stamattina con il proprio staff, alla luce dei problemi gastrointestinali accusati ieri in Kenya. Il coach di Jacobs, Paolo Camossi, dichiara così: “Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 7 maggio 2022)non correrà oggi pomeriggio a Nairobi nei 100 metri. È la decisione che il campione olimpico ha preso stamattina con il proprio staff, alla luce dei problemi gastrointestinali accusati ieri in Kenya. Il coach di, Paolo Camossi, dichiara così: “non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancoraaldel Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali cone con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in ...

