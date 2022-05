Manuel rompe il silenzio su Lulù: “Il vero motivo per cui l’ho lasciata” (Di sabato 7 maggio 2022) Finalmente anche Manuel Bortuzzo ha deciso di parlare della fine della sua storia con Lulù Selassié. Il nuotatore in una lunga intervista rilasciata a Verissimo ha rivelato di essere stato lui a lasciare la principessa ed ha spiegato perché non ci sarà nessun confronto con lei. Manuel ha anche difeso suo padre ed ha detto che Franco non c’entra nulla con questa rottura. “Al contrario di quello che pensano molti, è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lei non era la ragazza per me e l’ho pensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme. Siamo due ragazzi di 23 anni e le ... Leggi su biccy (Di sabato 7 maggio 2022) Finalmente ancheBortuzzo ha deciso di parlare della fine della sua storia conSelassié. Il nuotatore in una lunga intervista ria Verissimo ha rivelato di essere stato lui a lasciare la principessa ed ha spiegato perché non ci sarà nessun confronto con lei.ha anche difeso suo padre ed ha detto che Franco non c’entra nulla con questa rottura. “Al contrario di quello che pensano molti, è finita perchédeciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lei non era la ragazza per me epensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme. Siamo due ragazzi di 23 anni e le ...

