Manuel Bortuzzo spiega i motivi per cui ha lasciato Lulù e ribalta tutto: “Fingeva che fosse tutto a posto, mi ha deluso” (Di sabato 7 maggio 2022) “Non ho bisogno del consenso di nessuno per poter amare una persona” inizia con queste parole l’intervista di Manuel Bortuzzo nella puntata di Verissimo del 7 maggio 2022. Ed è quello che diciamo da sempre: il vero problema è che questo amore non c’è mai stato, non chi lo avrebbe impedito. Non è stato ostacolato da nessuno semplicemente perchè Manuel non è mai stato innamorato di Lulù e una volta iniziata la vita vera, lo ha capito. Lo ha spiegato del resto molto chiaramente lui a Verissimo, parlando di problemi che continuavano a esserci sempre. Se consideriamo che il GF VIP è finito il 14 marzo e che la storia è finita il 25 aprile e in questo mese e mezzo Manuel è stato via anche per una settimana intera ( come ha ribadito nello studio di Canale 5 oggi) si fa presto a capire che i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 maggio 2022) “Non ho bisogno del consenso di nessuno per poter amare una persona” inizia con queste parole l’intervista dinella puntata di Verissimo del 7 maggio 2022. Ed è quello che diciamo da sempre: il vero problema è che questo amore non c’è mai stato, non chi lo avrebbe impedito. Non è stato ostacolato da nessuno semplicemente perchènon è mai stato innamorato die una volta iniziata la vita vera, lo ha capito. Lo hato del resto molto chiaramente lui a Verissimo, parlando di problemi che continuavano a esserci sempre. Se consideriamo che il GF VIP è finito il 14 marzo e che la storia è finita il 25 aprile e in questo mese e mezzoè stato via anche per una settimana intera ( come ha ribadito nello studio di Canale 5 oggi) si fa presto a capire che i ...

