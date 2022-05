Manuel Bortuzzo, parole durissime contro Lulù Selassiè: “Se sapessero la verità nessuno parlerebbe più!” (Di sabato 7 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, ospite di Verissimo, ha parlato della rottura con Lulù Selassiè. “E’ una storia che è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e non è colpa di mio padre oppure della mia famiglia”. Manuel Bortuzzo, parole dure su Lulù Selassiè: “Non aveva rispetto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 7 maggio 2022), ospite di Verissimo, ha parlato della rottura con. “E’ una storia che è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso diper amare una persona e non è colpa di mio padre oppure della mia famiglia”.dure su: “Non aveva rispetto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ariannaconsi : RT @JordeenFairy: Manuel Bortuzzo grandissimo stronzo allora spiegaci visto che ci tieni a sottolineare che volevi lasciarla da tempo che c… - sonounafatina_ : IL 19 aprile cantava per lei e scriveva questo. Il 22 era a letto con lei. La grande figura di merda vivente che è… - lokivariant29 : RT @JordeenFairy: Manuel Bortuzzo grandissimo stronzo allora spiegaci visto che ci tieni a sottolineare che volevi lasciarla da tempo che c… - Malvy34087444 : RT @beaprl_: ci impiego più tempo io a preparare un esame da 6 cfu che manuel bortuzzo a capire chi non è la ragazza giusta per lui e metab… - giaaalo : rimane il fatto che Manuel Bortuzzo ha fatto una grandissima figura di merda e basta #rispettoxlulú -