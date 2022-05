Manuel Bortuzzo e Lulù | perchè è finita? La verità sulla storia d’amore nata al Gfvip

(Di sabato 7 maggio 2022)Selassiè negli scorsi giorni hanno annunciato di aver concluso la lorotra le mura della casa del. Una doccia fredda per i fan e gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini che ha seguito sin dallo scorso settembre la nascita della tormentataesplosa definivamente a gennaio con la dichiarazione del nuotatore nei confronti della “Princess”. Oggi a “Verissimo” l’atleta ex “vippone” racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin l’evoluzione del rapporto conuna volta chiusa la porta rossa del loft di Cinecittà. L’edizione del reality conclusasi lo scorso 14 marzo, ha visto crearsi tante coppie: la prima a sbocciare ad appena una settimana ...

Advertising

lightbluepower : RT @bruna_ambra: Chiaramente Manuel Mateo Bortuzzo con quella giacca sarà ricordato sempre solo ed esclusivamente cosi : #fairylu https:/… - Silvi0184 : RT @bruna_ambra: Chiaramente Manuel Mateo Bortuzzo con quella giacca sarà ricordato sempre solo ed esclusivamente cosi : #fairylu https:/… - infoitcultura : Ultima spiaggia per Manuel Bortuzzo, decisione pericolosa: così si gioca la faccia - c_disecondo : RT @bruna_ambra: Chiaramente Manuel Mateo Bortuzzo con quella giacca sarà ricordato sempre solo ed esclusivamente cosi : #fairylu https:/… - ElisaDiGiacomo : Franco Bortuzzo: 'Sono da sempre presente nella vita di Manuel' -

parla di divergenze caratteriali ma Lulù Selassiè... L'attenzione mediatica continua a rimanere alta sulla vicenda sentimentale die Lulù Selassiè . La loro storia è ...Dopo essere tornato anche a Verissimo,si recherà anche dalla Venier per il momento dedicato al cinema; il nuotatore, oltre ad essere intervistato, presenterà il film tv Rinascere , ...Alex Belli, ospite a Pomeriggio 5, parla della rottura tra Manuel e Lulù e dichiara: 'Hanno fatto i conti con la realtà, Franco Bortuzzo non .... Rivela in primis che, al momento dell'uscita della not ...La rottura fra Lulù e Manuel Bortuzzo non lascia serena neanche la sorella minore Clarissa, anche lei concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In una ...