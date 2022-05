Manuel Bortuzzo | chi sono le ex fidanzate Martina Rossi e Federica Pizzi

(Di sabato 7 maggio 2022), nuotatore tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, con le exha avuto due storie importanti. Oggi il “vippone” sarà ospite a “Verissimo” dove ripercorrerà le tappe della sua love story con Lulù Selassiè, volta al termine con l’annuncio ditramite un comunicato stampa all’Ansa. Nella vita dell’atleta quando era intento alla preparazione per gare natatorie, arrivavacon la quale ha condiviso la passione la disciplina. La ragazza ehanno condiviso il drammatico momento, che ha visto l’ex gieffino coinvolto in una sparatoria (per uno scambio di persona) nel febbraio 2019 ad Ostia in seguito alla quale ha perso l’uso ...

parla di divergenze caratteriali ma Lulù Selassiè... L'attenzione mediatica continua a rimanere alta sulla vicenda sentimentale die Lulù Selassiè . La loro storia è ...Dopo essere tornato anche a Verissimo,si recherà anche dalla Venier per il momento dedicato al cinema; il nuotatore, oltre ad essere intervistato, presenterà il film tv Rinascere , ...Alex Belli, ospite a Pomeriggio 5, parla della rottura tra Manuel e Lulù e dichiara: 'Hanno fatto i conti con la realtà, Franco Bortuzzo non .... Rivela in primis che, al momento dell'uscita della not ...La rottura fra Lulù e Manuel Bortuzzo non lascia serena neanche la sorella minore Clarissa, anche lei concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In una ...