Mandragora | “Siamo riusciti a farlo con gli attaccanti del Napoli”

(Di sabato 7 maggio 2022) Rolandoha parlato ai microfoni di DAZN all’intervallo di Torino, partita frizzante ma ancora bloccata sullo zero a zero, nonostante diverse occasioni da entrambe le parti. Il centrocampista granata ha sottolineato l’intensità della partita, in cui il Toro ha ribattuto colpo su colpo ogni attacco del. Entrambe le formazioni stanno dando tutto per vincere e continueranno a spingere nella seconda frazione. Di seguito le sue parole: Torino(Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)“Ci serve più coraggio, stiamo tenendo bene il campo e stiamo arginando i loro attacchi. Abbiamo trovato anche qualche soluzione offensiva e speriamo di riuscire a concludere in maniera migliore e portare a casa qualche punto“.