Manchester United, Rangnick non si nasconde: "Sconfitta umiliante" (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, non usa mezzi termini dopo la Sconfitta per 4 - 0 contro il Brighton Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico del, Ralf, non usa mezzi termini dopo laper 4 - 0 contro il Brighton

Advertising

DiMarzio : Tracollo #ManchesterUnited: battuto 4-0 dal @OfficialBHAFC, è fuori dalla #UCL - Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - DhilaCollection : RT @anuskills3: Manchester United inacheza Dunia nzima inafuraha..! - sportli26181512 : Feyenoord: è sfida a due per Malacia: Il terzino sinistro classe 1999 Tyrell Malacia, in forza al Feyenoord, piace… - _RP10_ : RT @Alex_Cruijff14: Quindi, ricapitolando. Il Manchester United senza Ronaldo arrivò secondo, mentre con Ronaldo è fuori dalla Champions s… -