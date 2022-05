Manchester United, indiscrezione del Daily Mail: Pogba nel mirino del City di Guardiola (Di sabato 7 maggio 2022) Paul Pogba sembra ormai destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione. Il centrocampista francese non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e andrà via a zero. La destinazione più plausibile è il Paris Saint-Germain, tuttavia non è da escludere un clamoroso trasferimento in Inghilterra. A rivelarlo è il Daily Mail, che spiega come Pogba sarebbe oggetto del desiderio del Manchester City di Pep Guardiola. Ovviamente l’ingaggio del francese è un problema non di poco conto, ma i citizens pensano seriamente a strappare il centrocampista ai rivali cittadini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Paulsembra ormai destinato a lasciare ila fine stagione. Il centrocampista francese non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e andrà via a zero. La destinazione più plausibile è il Paris Saint-Germain, tuttavia non è da escludere un clamoroso trasferimento in Inghilterra. A rivelarlo è il, che spiega comesarebbe oggetto del desiderio deldi Pep. Ovviamente l’ingaggio del francese è un problema non di poco conto, ma i citizens pensano seriamente a strappare il centrocampista ai rivali cittadini. SportFace.

