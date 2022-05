Manchester United | altro flop e addio Champions Dopo 20 anni di successi che fare con Ronaldo?

Advertising

DiMarzio : Tracollo #ManchesterUnited: battuto 4-0 dal @OfficialBHAFC, è fuori dalla #UCL - Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - Mabokee1 : RT @NiiteSonga: Hivi Manchester United tatizo ni nini??? - ElNico24019768 : RT @Alex_Cruijff14: Quindi, ricapitolando. Il Manchester United senza Ronaldo arrivò secondo, mentre con Ronaldo è fuori dalla Champions s… - samuel_sulpizi : RT @calcioinglese: Ormai non ha più nemmeno senso chiamarla crisi. Il Manchester United è come se non esistesse: travolto dal Brighton 4-0… -

Bruno Fernandes: "Quanto fatto oggi non è degno del". Le parole del centrocampista portoghese Bruno Fernandes, centrocampista del, ha parlato a Sky Sports UK dopo il clamoroso 4 - 0 subito in casa del Brighton. ...Per la prima volta dal 2003 una squadra di Cristiano Ronaldo non si è qualificata per la Champions League. Ilnella giornata di sabato ha subito un umiliante 4 - 0 in Premier League sul campo del Brighton, che ha definitivamente spento ogni speranza dei Red Devils di qualificarsi per la ...Il Manchester United non disputerà la prossima Champions League: decisiva la sconfitta odierna rimediata con il Brighton per 4-0 ...Memphis Depay, attaccante del Barcellona, potrebbe tornare al Manchester United. Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus ...