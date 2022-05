Maltempo Sicilia, torrente in piena: soccorsi 4 turisti (Di sabato 7 maggio 2022) Castellammare del Golfo – Tragedia sfiorata nel trapanese, tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. A causa delle forti piogge quattro turisti e un cane sono stati sorpresi dalla piena di un torrente , nei pressi delle terme segestane, che ha rischiato di travolgerli.I dipendenti delle Terme hanno lanciato l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trapani che sono riusciti a creare un passaggio con la fune entrando dentro le terme.I turisti ad uno ad uno sono riusciti a passare il guado e sono stati messi in salvo. Sono stati assistiti dal personale del 118. Nessuno di loro è rimasto ferito. Maltempo, allerta gialla in Sicilia: arancione a Ragusa Incidente stradale, auto sbanda e va a fuoco Ospedale Maggiore di Modica intitolato a Nino Baglieri FOTO e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022) Castellammare del Golfo – Tragedia sfiorata nel trapanese, tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. A causa delle forti piogge quattroe un cane sono stati sorpresi dalladi un, nei pressi delle terme segestane, che ha rischiato di travolgerli.I dipendenti delle Terme hanno lanciato l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trapani che sono riusciti a creare un passaggio con la fune entrando dentro le terme.Iad uno ad uno sono riusciti a passare il guado e sono stati messi in salvo. Sono stati assistiti dal personale del 118. Nessuno di loro è rimasto ferito., allerta gialla in: arancione a Ragusa Incidente stradale, auto sbanda e va a fuoco Ospedale Maggiore di Modica intitolato a Nino Baglieri FOTO e ...

