Maltempo, allerta gialla in Sicilia: arancione a Ragusa (Di sabato 7 maggio 2022) Ragusa- allerta meteo in Sicilia per domani. Lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. In particolare per domani 8 maggio è prevista un’allerta meteo arancione per la provincia di Ragusa e un’allerta gialla in tutto il resto dell’isola. Ecco cosa si legge sul sito della protezione Civile della Sicilia: si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Piogge: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sulla ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)meteo inper domani. Lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della. In particolare per domani 8 maggio è prevista un’meteoper la provincia die un’in tutto il resto dell’isola. Ecco cosa si legge sul sito della protezione Civile della: si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Piogge: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sulla ...

Advertising

ParliamoDiNews : Maltempo nel Siracusano, proclamata allerta arancione #allertaarancione #maltempo #protezionecivile #siracusa - ParliamoDiNews : Temporali e forti raffiche di vento, ancora allerta gialla in Sicilia - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia… - _mrbyte : RT @DPCgov: ?? Domenica #8maggio ??? Ancora piogge e venti forti al Sud ???? #allertaARANCIONE sulla Sicilia meridionale ???? #allertaGIALLA in… - vale_vaccaro : RT @alarm_phone: A 21h dalla nostra allerta, le autorità #UE ancora non reagiscono. Il cargo #BerlinExpress è sulla scena, ma non può inter… - traorastafarian : RT @alarm_phone: A 21h dalla nostra allerta, le autorità #UE ancora non reagiscono. Il cargo #BerlinExpress è sulla scena, ma non può inter… -