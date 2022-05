Macerata, madre e figlio disabili muoiono di fame perché abbandonati a se stessi (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo sei mesi dal ritrovamento, iniziano a trovarsi alcune risposte per la tragica storia di una famiglia di Macerata. Tre persone, infatti, erano state ritrovate prive di vita nella loro villa; con madre e figlio disabili, ancora non si erano ricostruite le dinamiche della disgrazia, ma sono emersi ora dei dettagli che aprono a una riflessione su una storia di abbandono e di sistemi d’assistenza che non funzionano. Vi raccomandiamo... Gruppo di persone disabili costretto a scendere dal treno a Genova Piazza Principe La comitiva stava rientrando dal capoluogo ligure a Milano, dopo una gita, insieme ai tre accompagnatori. Come per il viaggio d'andata, avevano pre... A inizio settembre 2021 ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo sei mesi dal ritrovamento, iniziano a trovarsi alcune risposte per la tragica storia di una famiglia di. Tre persone, infatti, erano state ritrovate prive di vita nella loro villa; con, ancora non si erano ricostruite le dinamiche della disgrazia, ma sono emersi ora dei dettagli che aprono a una riflessione su una storia di abbandono e di sistemi d’assistenza che non funzionano. Vi raccomandiamo... Gruppo di personecostretto a scendere dal treno a Genova Piazza Principe La comitiva stava rientrando dal capoluogo ligure a Milano, dopo una gita, insieme ai tre accompagnatori. Come per il viaggio d'andata, avevano pre... A inizio settembre 2021 ...

